Ampir ne demek, TDK'ya göre Ampir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ampir ne demek? Ampir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ampir kelimesi. Peki ampir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ampir nedir, ampir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMPİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ampir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ampir kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ampir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fransa'da ortaya çıkıp daha sonra Avrupa'ya yayılmış olan yapı, mobilya, giyim vb.ne ait bir üslup



AMPİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ampir koltuklu, keten masa örtülü bir lokantaydı.

