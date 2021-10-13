Amplifikatör ne demek, TDK'ya göre Amplifikatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amplifikatör ne demek? Amplifikatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amplifikatör kelimesi. Peki amplifikatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amplifikatör nedir, amplifikatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AMPLİFİKATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amplifikatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Amplifikatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre amplifikatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükselteç

