Türkiye İspanya ampute Milli Takım maçı ile final mücadelesi ekrana geldi. Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye, son şampiyonluğuna bir perçin daha atmayı amaçladı. Maç, 6-0 Türkiye'nin galibiyeti ile sona erdi. Ampute Milli Takımımız, tarih yazdı. Ampute Futbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti.

BAKAN KASAPOĞLU, MİLLİ TAKIMI'MIZI TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."