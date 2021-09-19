Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile kozlarını paylaştı. Peki Ampute milli takımı Avrupa şampiyonu mu oldu? | Türkiye - İspanya kaç kaç bitti? İşte ayrıntılar...

AMPUTE MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU MU OLDU?

Ampute Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya ile karşı karşıya geldi. Maç, 6-0 Ampute Milli Takımımız'ın üstünlüğüyle sona erdi. Ampute Futbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye İspanya ampute Milli Takım maçı ile final mücadelesi ekrana geldi. Gürcistan, İtalya ve İrlanda'yı farklı skorlarla mağlup ederek finale kadar yükselmeyi başaran Türkiye, son şampiyonluğuna bir perçin daha atmayı amaçladı. Maç, 6-0 Türkiye'nin galibiyeti ile sona erdi. Ampute Milli Takımımız, tarih yazdı. Ampute Futbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."