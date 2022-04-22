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Amudufıkari ne demek, TDK'ya göre Amudufıkari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Amudufıkari kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Amudufıkari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Amudufıkari nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Amudufıkari kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Amudufıkari ne demek, TDK'ya göre Amudufıkari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Amudufıkari ne demek? Amudufıkari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi amudufıkari kelimesi. Peki amudufıkari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre amudufıkari nedir, amudufıkari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AMUDUFIKARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Amudufıkari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Amudufıkari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre amudufıkari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bel kemiği

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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