Ana Bilim Dalı ne demek, TDK'ya göre Ana Bilim Dalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ana bilim dalı ne demek? Ana bilim dalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ana bilim dalı kelimesi. Peki ana bilim dalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ana bilim dalı nedir, ana bilim dalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANA BİLİM DALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ana bilim dalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ana bilim dalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üniversitelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları

