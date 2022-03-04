Anadan Üryan ne demek, TDK'ya göre Anadan Üryan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anadan üryan ne demek? Anadan üryan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anadan üryan kelimesi. Peki anadan üryan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anadan üryan nedir, anadan üryan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANADAN ÜRYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anadan üryan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre anadan üryan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çırılçıplak

