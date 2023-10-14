Anadolu Ajansı açıkladı: Gazze’deki ekibimize ulaşamıyoruz!

Hamas'ın 7 Ekim’de İsrail’e başlattığı Aksa Tufanına İsrail hükumetinin Gazze’yi abluka altına alarak ve savaş ilan ederek cevap vermişti.

İsrail yönetimi, bölgeye su ve elektrik gibi insani malzemelerin girişine izin vermezken gelişmeleri aktarmaya çalışan gazeteciler de ciddi sorunlarla karşılaşıyor.

ANADOLU AJANSIN'NDAN AÇIKLAMA!

Bu gelişmelerin ardından da bir gelişme de Anadolu Ajansı’nda (AA) yaşandı.

AA, bölgedeki gelişmeleri aktaran ekibiyle gece saatlerinden itibaren irtibatlarının koptuğunu duyurdu.

SON 8 GÜNDE TOPLAM 9 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 9 gazeteci yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son olarak, Lübnan hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırısında Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah hayatını kaybetmiş, Al Jazeera ve AFP muhabirleri de yaralanmıştı.

Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görülmüştü.

Kaynak: AA