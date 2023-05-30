Anadolu Ajansı Müdürü Karagöz Ekrem İmamoğlu'na dava açacaklarını söyledi

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, seçimlerde ajansa yönelik açıklamaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na dava açacaklarını belirtti.

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Anadolu Ajansı Müdürü Karagöz Ekrem İmamoğlu'na dava açacaklarını söyledi

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak seçim sürecinde ajansın rolünü ve tartışmalara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Serdar Karagöz, AA'nın Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçlarını yayımlama sürecine ilişkin açıklamalar yaparken, sahadaki çalışanlardan gelen verileri geliş sırasına göre abonelere ilettiklerini vurguladı. Ayrıca, bazı kanallarda bazı yorumcuların ilk gelen verilere memnuniyetsizliklerini dile getirdiklerini ve bu nedenle AA'yı tartışma konusu yaptıklarını ifade etti.

"Bunu bir hakikatin parçası olarak görmediler. Bunu bir manipülasyon olarak gördüler. Dolayısıyla AA'yı gündem yaptılar" diyen Karagöz konuşmasına şöyle devam etti:

"Peki hakikat nedir? AA'nın abonelerine servis ettiği ilk veriler gerçekten de ilk veriler mi? AA burada bazı verileri geç, bazı verileri erken mi veriyor? İşin aslı şu, bize gelen veriler, esasında siyasetle ilgilenen herkes bunu çok iyi biliyor, sandıkta işi hızlı bitiren sandık ekiplerinin tutanaklarından geliyor. Bir ilçede 60 seçmen varsa o ilçe işini hızlıca bitiriyor, imza altına alınıyor ve tutanaklar bize geliyor."

"Türkiye'de tüm taraflar bize abone"

İşlerini layıkıyla yerine getrdiklerini, provakasyonlara yer vermeyeceklerini belirten Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz açıklamalrına çöyle devam etti:

" Biz abonelerimize verilerimizi yaklaşık yüzde 10 gibi anlamlı bir veri seti oluştuğunda verdik. Yüzde bir, iki, üçlerde vermedik. Eğer verseydik tartışma daha da büyük olacaktı. Çünkü o bölgede oylarda daha da büyük fark vardı." dedi.

Türkiye'de hemen hemen tüm kanallar, muhalefet tarafını destekleyen kanallar, tarafsız duran kanallar, açıktan Cumhurbaşkanımıza destek veren kanallar, herkes bizim abonemiz. Bizi eleştirenler de bizim abonemiz. Fakat biz verileri belli bir seviyeye gelene kadar tuttuk. O zaman da şunu söylediler, 'Demek ki sonuçlar istedikleri gibi gitmiyor. O yüzden verileri tutuyorlar.' Hayır. AA, 103 yıldır kamuoyu ve abonelerine sadece hakikati verdi. Burada da aynısı oldu.

Verileri geliş sırasına göre verdik ve asla veriler arasında bir ayrım yapmadık. Artık kamuoyunun seçim sistemini bilmesi gerekiyor. Kamuoyu biliyor da televizyonlarda yorum yapan insanlar, 'Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. Verilerle oynuyor.' dediklerinde boşa düşeceklerini, söyledikleri sözün anlamsız olduğunu ve bir karşılığının olmadığını artık öğrenmeliler diye düşünüyorum. Çünkü biz bu seçime 2022 Şubat ayından beri hazırlanıyoruz."

"Bir manipülasyon var fakat o manipülasyonu AA yapmıyor"

Haklarında yanlış veri paylaşıyorlar açıklamaları yaparak itibarlarını zedelemeye çalışanlar hakkında konuşan AA genel Müdürü, diğer ajanslar hakkında da konuşarak şunları söyledi:

"Bir muhalif kanalda Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Sayın Kılıçdaroğlu sandıkların yüzde 80'i açılana kadar öndeydi. O kanal o veriyi gösterip, 'AA manipülasyon yapıyor.' diyor. Hakikat öyle değil. Orada bir manipülasyon var, fakat o manipülasyonu AA yapmıyor.

Bu seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nun önde bulunduğu bir durum olmadı ama siz bazı tutanakları elinizde tutarsanız, bazı tutanakları abonelerinize servis etmezseniz o zaman olur böyle bir durum. Fakat AA bunu yapmıyor. AA, tutanakları kendisine geldiği gibi abonelerine servis etti. Sonunda da AA'nın verileriyle yaklaşık 4-5 saat sonra YSK'nın verileri aynı çıktı. Bir kez daha AA abonelerine doğru, düzgün, hiçbir tartışmaya mahal vermeden verilerini bu seçimde de servis etti."

"Dava açacağız"

Ekrem İmamoğlu hakkında soru yöneltilen Karagöz şu açıklamaları yaptı:

"Hukuk birimimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, kendisine dava açacağız. Bizim en büyük sermayemiz itibarımız ve ona en ufak zarar gelmesin diye elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. 2 bin 500 arkadaşım gece-gündüz çalışarak Anadolu Ajansı'nın itibarlı bir kurum olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ama buna rağmen bize birisi hala 'Manipülasyon yapıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz' diyorsa bu bizim itibarımıza yönelik bir saldırıdır, tabii ki dava açacağız.

Sayın İmamoğlu'nun açıklamasından sonra, Anadolu Ajansı çalışanları görev yaparken, arkadaşlarımız sonuç tutanaklarının görsellerini toplarken çeşitli sözlü ve fiziki tacizlere maruz kaldılar. Bu yüzden dava açacağız."

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