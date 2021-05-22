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  3. Anadolu Ajansı'ndan kovulan Musab Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Anadolu Ajansı'ndan kovulan Musab Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye yönelttiği soru sonrası görevden alınan eski Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, kurum yöneticilerinden özür dilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek", Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen içinizdeki merhameti uyandırın." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki basın toplantısında sorduğu soru ile bir anda gündeme oturan eski Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Sorduğu soru için konuşan Musab Turan," Sorumun sonunda duygusallaştığım için özür diliyorum ama bu soruyu sorduğum için özür dilemiyorum" dedi.

"İYİ GİDEN ŞEYLERE KİMSENİN BİR ŞEY DEDİĞİ YOK"

"AK Parti'yi herkes bitirmeye çalışıyor ama bir toplum hareketi." diyen Turan," Dip dalga diyoruz ya dip dalgayla başladı. İnsanlar güvendi, inandı. Yatırımlar, şunlar, bunlar. İyi giden şeylere kimsenin bir şey dediği yok." diye konuştu.

Anadolu Ajansı'n dan kovulan Musab Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

"AK PARTİ'NİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Sözlerinin devamında Turan," AK Parti'nin fabrika ayarlarına dönmesi, ülkemizin selameti için, çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Çünkü ilk defa bu kadar yaklaştık." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Sözlerinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Turan şunları kaydetti:

"Bu millet makus talihini ilk defa bu kadar yendi. Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen içinizdeki merhameti uyandırın. Allah bizimledir. Lütfen. " 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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