Anadolu Efes 77 - 83 Olimpia Milano | Maç sonucu
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ağırladığı İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya 83-77 mağlup oldu. İlk yarısını 15 sayı farkla önde kapattığı mücadelede rakibine ikinci yarıda teslim olan lacivert-beyazlılar 25. maçında 11. mağlubiyetini aldı.
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 32. hafta maçında Olimpia Milano'yu konuk etti. Lacivert-beyazlılar ilk yarısını 15 sayı farkla önde kapattığı maçtan 83-77 mağlup ayrılarak play-off yarışında yara aldı.
Efes bu sonuçla 25. maçında 11. kez parkeden mağlup ayrılırken, galibiyetini alırken, Milano ise 17. galibiyetini elde etti