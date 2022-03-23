Anadolu Efes 77 - 83 Olimpia Milano | Maç sonucu

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 32. hafta maçında Olimpia Milano'yu konuk etti. Lacivert-beyazlılar ilk yarısını 15 sayı farkla önde kapattığı maçtan 83-77 mağlup ayrılarak play-off yarışında yara aldı.

Efes bu sonuçla 25. maçında 11. kez parkeden mağlup ayrılırken, galibiyetini alırken, Milano ise 17. galibiyetini elde etti