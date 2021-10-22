Anadolu Efes 85-92 Galatasaray | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes ile 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8. sırada bulunan Galatasaray kozlarını paylaştı. Maçı 85-92 kazanan Galatasaray galibiyet sayısını 2'ye çıkarırken ev sahibi ekip de bu sonuçla birlikte ikinci mağlubiyetini elde etmiş oldu.

ANADOLU EFES 85-92 GALATASARAY

ANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi

GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2

1. PERİYOT: 27-27

İLK YARI: 51-45

3. PERİYOT: 72-71