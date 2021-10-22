Anadolu Efes 85-92 Galatasaray | MAÇ SONUCU
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Bu kapsamda ligin iki önemli takımı Anadolu Efes ile Galatasaray karşılaştı. Purcell'in 27 sayıyla yıldızlaştığı maçı sarı kırmızılı ekip 85-92 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes ile 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8. sırada bulunan Galatasaray kozlarını paylaştı. Maçı 85-92 kazanan Galatasaray galibiyet sayısını 2'ye çıkarırken ev sahibi ekip de bu sonuçla birlikte ikinci mağlubiyetini elde etmiş oldu.
ANADOLU EFES 85-92 GALATASARAY
ANADOLU EFES: Larkin 20, Bryant 14, Moerman 13, Buğrahan Tuncer, Pleiss 7, Beaubois 22, Dunston 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi
GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Trimble 22, Blackshear 14, Akoon-Purcell 27, Ege Arar, Kravish 2, Sadık Emir Kabaca 2, Rıdvan Öncel 8, Okben Ulubay, Göksenin Köksal 2
1. PERİYOT: 27-27
İLK YARI: 51-45
3. PERİYOT: 72-71