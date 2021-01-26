Anadolu Efes 86-72 Crvena Zvezda | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Sinan Erdem Spor Salonunda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 86-72 yendi.

Anadolu Efes bu sonuçla organizasyonda 12. galibiyetini aldı. Kızılyıldız mts ise 15. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes- Crvena Zvezda karşılaşmasına etkili başlayan ev sahibi takım, dış atışlardan 5 isabet bulduğu ve Kızılyıldz mts'ye büyük üstünlük kurduğu ilk periyodu 29-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Kızılyıldız mts, 12. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-21. Bu bölümden sonra Anadolu Efes, Shane Larkin'in devreye girmesiyle oyunun kontrolünü eline geçirdi. Lacivert-beyazlı takım, milli basketbolcunun 15 sayılık katkı sağladığı ikinci periyodu 56-35 üstün tamamladı ve soyunma odasına 21 sayılık avantajla gitti.

Üçüncü periyotta Kızılyıldız mts, Reath'in kazandırdığı sayılarla farkı azaltmaya çalıştı. Ancak Sertaç Şanlı ile pota altından, Larkin ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle buna izin vermeyen Anadolu Efes, final periyoduna 75-52 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 86-72 galip ayrıldı.

1. Periyot: 29-13

Devre: 56-35

3. Periyot: 75-52