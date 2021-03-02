Anadolu Efes 99-83 Valencia | MAÇ SONUCU
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Valencia Basket takımını 99-83 yendi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Valencia Basket takımını 99-83 yendi.
Böylelikle Anadolu Efes, Valencia karşısında bulduğu 18 üçlükle kulüp tarihinin EuroLeague rekorunu kırmış oldu.
SKOR TABLOSU
1. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 18-23 Valencia
2. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 46-40 Valencia
3. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 65-58 Valencia
MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 99-83 Valencia