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Anadolu Efes 99-83 Valencia | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Valencia Basket takımını 99-83 yendi.

Anadolu Efes 99-83 Valencia | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Valencia Basket takımını 99-83 yendi.

Böylelikle Anadolu Efes, Valencia karşısında bulduğu 18 üçlükle kulüp tarihinin EuroLeague rekorunu kırmış oldu.

SKOR TABLOSU

1. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 18-23 Valencia

2. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 46-40 Valencia

3. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 65-58 Valencia

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 99-83 Valencia

Berkem Temizel
Gece Editörü
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