THY EuroLeague'de basketbol heyecanı 33. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Anadolu Efes ile Alba Berlin karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Anadolu Efes – Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ANADOLU EFES – ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Alba Berlin maçı 1 Nisan 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES – ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Anadolu Efes – Alba Berlin maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.