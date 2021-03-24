Anadolu Efes - Panathinaikos OPAP maçı canlı yayın izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

Avrupa'nın en prestijli basketbol turnuvası olan Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP'yi konuk edecek.

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS OPAP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Turkish Airlines Euroleague'in 31.haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın (25 Mart Perşembe günü ) saat 20.30'da başlayacak mücadelede Panathinaikos OPAP'i konuk edecek. Mücadeleyi Robert Lottermoser, Petek Saso, Josıp Radojkovıc hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu müsabaka Bein Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - PANATHİNAİKOS OPAP MAÇI CANLI YAYIN İZLE | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek.