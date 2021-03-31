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  3. Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines Euroleague'de temsilcimiz Anadolu Efes, Saski Baskonia SAD ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Turkish Airlines Euroleague'de play- off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 33.hafta maçında  Saski Baskonia SAD'a konuk olacak. 

ANADOLU EFES - SASKİ BASKONİA SAD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines Euroleague'in 33.haftasında Anadolu Efes ile Sasli Baskonia arasındaki maç 1 Nisan Perşembe günü Buesa Arena'da oynanacak. Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak mücadeleyi Damir Javor, Piotr Patsusiak ve Anne Panther hakem üçlüsü yönetecek. 

Zorlu mücadele Bein Sports Haber kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

ANADOLU EFES - SASKİ BASKONİA SAD ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Anadolu Efes - Saski Baskonia maçı şifresiz ve naklen olarak basketbolseverlerle buluşacak.

Tayfun Altuntaş
Editör
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