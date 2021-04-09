Sen Çal Kapımı dizisi neden yok? | Yayından mı kaldırıldı? | Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan CumartesiAnadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakipleri belli olduKombi servisleri sokağa çıkma yasağından muaf mı? | Servis hizmeti sağlayıcıları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mı?Olimpia Milano 98-75 Anadolu Efes | MAÇ SONUCUCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladıNormale ne zaman döneceğiz? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladıAcun Ilıcalı'dan Mesut Urgancılar'a sert yanıt!Son dakika | Romanya'da 4.2 şiddetinde deprem!Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!Abdülhamit Gül annesi Saliha Gül kimdir? | Öldü mü? | Saliha Gül neden öldü?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakipleri belli oldu

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakipleri belli oldu

Son dakika haberi... Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague Play-off'taki rakipleri belli oldu.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakipleri belli oldu

Son dakika haberi... THY Euroleague'in 34. hafta ve normal sezonun son maçında Bayern Münih deplasmanda Barcelona'yı yendi.

Bu sonuç sonrası normal sezonu 3. sırada tamamlayarak ev sahibi avantajını yakalayan Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu.

Ergin Ataman'ın ekibi normal sezonda İstanbul'daki maçta Real Madrid'e 73-65 kaybetmiş, İspanya'da 108-83 kazanmıştı.

20 galibiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise play-off'ta CSKA Moskova ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Rus ekibine İstanbul'da 78-77 kaybetmiş, deplasmanda 89-83'lük skorla kazanmıştı. 

İŞTE THY EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

Barcelona - Zenit/Valencia
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes - Real Madrid
Olimpia Milano - Bayern Münih

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT