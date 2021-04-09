Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakipleri belli oldu Son dakika haberi... Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague Play-off'taki rakipleri belli oldu.

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Son dakika haberi... THY Euroleague'in 34. hafta ve normal sezonun son maçında Bayern Münih deplasmanda Barcelona'yı yendi. Bu sonuç sonrası normal sezonu 3. sırada tamamlayarak ev sahibi avantajını yakalayan Anadolu Efes'in rakibi Real Madrid oldu. Ergin Ataman'ın ekibi normal sezonda İstanbul'daki maçta Real Madrid'e 73-65 kaybetmiş, İspanya'da 108-83 kazanmıştı. 20 galibiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko ise play-off'ta CSKA Moskova ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, Rus ekibine İstanbul'da 78-77 kaybetmiş, deplasmanda 89-83'lük skorla kazanmıştı. İŞTE THY EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ: Barcelona - Zenit/Valencia

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes - Real Madrid

Olimpia Milano - Bayern Münih Berkem Temizel Gece Editörü