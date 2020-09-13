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  3. Anadolu Efes'te bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif!

Anadolu Efes'te bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif!

Anadolu Efes Kulübü, bir oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Anadolu Efes'te bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif!

Koronavirüs spor camiasını sarsmaya devam ediyor. Basketbol'umuzun önemli takımlarından Anadolu Efes, bir oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

 Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren A takımımızın yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanları için rutin bir şekilde gerçekleştirdiğimiz Kovid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun izolasyon ve tedavi süreci ivedilikle başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.  

Onur Çelik
Spor Editörü


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