Anadolu Otoyolu-Kocaeli kesiminde zincirleme kaza: 20 yaralı...

"Zincirleme Trafik Kazası"

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 21 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyolun Çınarlıdere Viyadüğü girişinde İstanbul istikametine doğru ilerleyen bir tır ters dönmüş ve beraberinde 21 araç karışmıştır.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

"Kaza sonrası trafiği rahatlatma çalışmaları..."

Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine, otoyolun İstanbul yönünde Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirdi.

Otoyolun Ankara istikameti ulaşıma açılırken, İstanbul istikametinde kazaya karışan araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor.