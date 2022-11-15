Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kaza! Otomobil takla attı: 1’i bebek 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kaza! Otomobil takla attı: 1’i bebek 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde meydana gelen kazada, S.K. (35) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde sürücü ve 1 buçuk yaşındaki kızı E.K. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. 1 buçuk yaşındaki E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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