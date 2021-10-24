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  3. Anadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

Anadolu Otoyol'unda 27 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Trafik kazasında, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyolun Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda aralarında tır, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu yaklaşık 27 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Otoyolun Ankara istikameti 100 Evler mevkisine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı.Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası otoyolun Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasarlı araçları kaldırma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı varAnadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı varAnadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı varAnadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı varAnadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı varAnadolu Otoyolu'nda 27 araç birbirine girdi: 3'ü ağır 17 yaralı var

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