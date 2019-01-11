Anadolu Radyo ve Televizyon yayıncıları Derneği Başkanı’ndan, Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması

Anadolu Radyo ve Televizyon yayıncıları Derneği Başkanı Dursun Biran Yılmaz, canı pahasına mücadele veren basın mensuplarının en doğru haberi halka ulaştırmak için verdikleri emek ve çabanın takdire şayan olduğunu bildirdi.

Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çağın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok zor bir görevi olduğunu söyledi.

Bu önemli göreve katkıda bulunan, ulusal ve yerel basının değerli temsilcilerinin, milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunduğunu vurgulayan Anadolu Radyo ve Televizyon yayıncıları Derneği Başkanı, aynı zamanda Ordu Boztepe Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeri geldiğinde fiziksel ve duygusal olarak çok zor şartlar altında çalışmak zorunda kalan, sadece geçimini sağlamak için değil, yaptığı işin manevi boyutlarını da gözeterek her ortamda canı pahasına mücadele veren basın mensuplarımızın en doğru haberi halkımıza ulaştırmak için verdikleri emek ve çaba takdire şayandır. Ülkemizde ve ilimizde zaman mefhumu gözetmeksizin, Basın Yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda emek harcayarak, kamuyu yönetenler ile yönetilenler arasında köprü görevi gören; ilimiz ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alarak emek harcayan gazete, radyo, televizyon ve internet medyası olmak üzere tüm medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, sağlık ve mutlulukla görevlerinde başarılar dilerim".