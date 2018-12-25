Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı Münih Eğitim Ateşesi Prof. Dr. Mustafa Çakır, Stuttgart Eğitim Ateşesi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Kaptı ve Anadolu Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Akar Öcal, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ziyarette bulundu. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Prof. Dr. Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Kaptı ve Prof. Dr. Öcal, Rektör Çomaklı'ya başarılar diledi. Ziyaretler çektirilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.