Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'ya ziyaretler devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Telekom yetkilileri, Erdemli Düşünce ve Eylem Planlama Derneği (EDEP), Follow Magazin yetkilileri ve İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Misafirler, Rektör Çomaklı'yı yeni göreve atanmasından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.