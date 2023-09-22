Anadolujet uçağında korku dolu anlar! Uçak inişte duramayınca toprak zemine çıktı! Uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor

Anadolujet'in TK3694 Sefer sayılı Antalya - Perm seferini yapan TC-JGV kuyruk tescilli Boing 737-800 tipi uçağı 6 mürettebat 173 ve 1 bebek yolcusu ile havalandı.

Anadolujet uçağı Rusya'nın Perm havalimanına indikten sonra taksi yaparken, bilinmeyen bir nedenden dolayı taksi yolunun sonunda bulunan toprak zemine girdi. Toprak zemine giren uçakta bulunan 6 mürettebat 173 ve 1 bebek yolcu uçaktan tahliye edildi.

Uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor

Rusya'nın Perm Havalimanı'na inişinin ardından taksi yaptığı sırada toprak zemine giren Anadolujet uçağının yolcularının tahliyesinin ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kurtarma çalışmaları devam ederken Anadolujet yetkilileri olayla ilgili inceleme başlattı.

THY'den konuya ilişkin açıklama: Herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün'ün yaptığı açıklama şöyle: