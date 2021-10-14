Anadut ne demek, TDK'ya göre Anadut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anadut ne demek? Anadut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anadut kelimesi. Peki anadut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anadut nedir, anadut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANADUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anadut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anadut kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre anadut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan uzun saplı, üç dişli, ahşap araç

