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  3. Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Antalya'nın Serik ilçesindeki evinin kapı anahtarını içeride unutan genç alt komşusunun balkonuna çıkıp 3. kattaki arkadaşının sarkıttığı ipe tutunarak evinin penceresinden içeriye girdi.

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Serik ilçesinde evinin anahtarını içeride unutan bir gencin, ip yardımıyla arkadaşları tarafından çekilerek pencereye ulaştırılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir apartmanın ikinci katında oturan genç adam, alt kattaki balkona çıktı. Beline bağladığı ipe iyice sarılan genç adam, üçüncü kattaki arkadaşlarının ipi çekmesi sayesinde, açık olan pencereden evine girdi, ardından "tamam salın beni" diyerek arkadaşlarıyla birlikte gülüştü.

Düşme tehlikesini hiçe sayan genç ve arkadaşları, o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

Anahtarını unutan gencin eve giriş yöntemi görenleri hayrete düşürdü

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