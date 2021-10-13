Anal ne demek, TDK'ya göre Anal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Anal ne demek? Anal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi anal kelimesi. Peki anal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre anal nedir, anal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Anal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Anal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre anal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anüsle ilgili

- Anüs yoluyla

