Analoji ne demek, TDK'ya göre Analoji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Analoji ne demek? Analoji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi analoji kelimesi. Peki analoji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre analoji nedir, analoji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANALOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Analoji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Analoji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre analoji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Benzeşim, benzeşme

- Örnekseme

- Andırışma

