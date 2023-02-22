Anas Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anas Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anas Hassan 7 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anas Hassan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Anas Hassan'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anas Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anas Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Aralık 2022 yılında Lobi Stars
Anas Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anas Hassan şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Anas Hassan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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