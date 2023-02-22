Anas Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anas Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anas Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anas Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anas Yusuf {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anas Yusuf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anas Yusuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Anas Yusuf'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anas Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anas Yusuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Nasarawa United
1 Aralık 2021 yılında Wikki Tourists
1 Aralık 2022 yılında Nasarawa United
Anas Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anas Yusuf şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.