Anastasios Avlonitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Avlonitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Avlonitis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anastasios Avlonitis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anastasios Avlonitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Avlonitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Avlonitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Avlonitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Avlonitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Avlonitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Avlonitis 1 Ocak 1990 tarihinde Chalkida şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Αυλωνίτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Avlonitis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anastasios Avlonitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anastasios Avlonitis'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Avlonitis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tasosavlonitis?lang=de

http://www.facebook.com/TasosAvlonitisOfficialPage/

Anastasios Avlonitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Avlonitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Anastasios Avlonitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Avlonitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AO Egaleo

1 Temmuz 2008 yılında Ilysiakos

30 Haziran 2009 yılında AO Egaleo

1 Temmuz 2010 yılında AO Kavala

3 Ekim 2011 yılında Panionios

6 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

1 Şubat 2016 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

1 Eylül 2016 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2017 yılında Heart of Midl.

11 Eylül 2017 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz

21 Eylül 2020 yılında Ascoli

27 Ocak 2022 yılında Apol. Limassol

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2023 yılında Panserraikos

Anastasios Avlonitis kimdir

Anastasios Avlonitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Avlonitis şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Anastasios Avlonitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Anastasios Avlonitis nereli

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