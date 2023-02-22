Anastasios Karamanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Karamanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Karamanos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anastasios Karamanos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anastasios Karamanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Karamanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Karamanos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Karamanos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Karamanos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Karamanos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Karamanos 21 Eylül 1990 tarihinde Aspropyrgos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Καραμάνος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Karamanos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Anastasios Karamanos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 30 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Anastasios Karamanos'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Karamanos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Karamanos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Anastasios Karamanos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Karamanos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ast. Magoulas

1 Temmuz 2011 yılında Atromitos Athen

8 Ağustos 2014 yılında Olimpiakos

9 Ağustos 2014 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

19 Ağustos 2015 yılında Panionios

30 Haziran 2016 yılında Olimpiakos

1 Ağustos 2016 yılında Feirense

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

14 Temmuz 2017 yılında Rio Ave FC

10 Ocak 2018 yılında Olimpiakos

19 Ocak 2018 yılında Feirense

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

30 Ağustos 2018 yılında PAS Lamia

Anastasios Karamanos kimdir

Anastasios Karamanos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Karamanos şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Anastasios Karamanos nereli

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