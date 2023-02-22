Anastasios Kritikos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Kritikos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Kritikos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Kritikos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Kritikos 25 Ocak 1995 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Κρητικός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Kritikos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Anastasios Kritikos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anastasios Kritikos'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Kritikos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Kritikos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastasios Kritikos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Kritikos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2013 yılında AE Larisa

27 Temmuz 2013 yılında PAS Giannina

31 Ağustos 2015 yılında AE Larisa

26 Ocak 2017 yılında Anag. Karditsas

30 Haziran 2017 yılında AE Larisa

6 Ocak 2018 yılında Panserraikos

30 Haziran 2018 yılında AE Larisa

12 Ağustos 2018 yılında Doxa Dramas

3 Ağustos 2020 yılında Volos NPS

1 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

19 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

31 Ocak 2023 yılında Niki Volou

Anastasios Kritikos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Kritikos şuan Niki Volou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anastasios Kritikos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ΑΕ Larisa

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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