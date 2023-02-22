Anastasios Lagos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Lagos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Lagos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Lagos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Lagos 12 Nisan 1992 tarihinde Almyros şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Λαγός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Lagos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anastasios Lagos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Anastasios Lagos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Lagos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tasoslagos8/

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http://www.facebook.com/%CE%A4%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%82-1399901776924241/

Anastasios Lagos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Lagos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anastasios Lagos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Lagos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2016 yılında Würzb. Kickers

24 Ağustos 2017 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2019 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

5 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

Anastasios Lagos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Lagos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Anastasios Lagos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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