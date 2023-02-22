Anastasios Meletidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Meletidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Meletidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Meletidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Meletidis 20 Ocak 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Μελετίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Meletidis Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anastasios Meletidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anastasios Meletidis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Meletidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Meletidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastasios Meletidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Meletidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK

25 Ağustos 2019 yılında AE Karaiskakis

30 Haziran 2020 yılında PAOK

11 Eylül 2020 yılında Onisilos Sotira

30 Haziran 2021 yılında PAOK

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Anastasios Meletidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Meletidis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

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