Anastasios Papachristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papachristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Papachristos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Papachristos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Papachristos 5 Mart 1993 tarihinde Egio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Παπαχρήστος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Papachristos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anastasios Papachristos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Anastasios Papachristos'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Papachristos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Papachristos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastasios Papachristos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Papachristos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nafpaktiakos

1 Temmuz 2011 yılında Platanias

1 Ocak 2012 yılında AS Rouvas

1 Temmuz 2012 yılında Panegialios

22 Ocak 2014 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2015 yılında Panthrakikos

29 Ocak 2016 yılında Panegialios

30 Temmuz 2016 yılında AE Sparti

17 Temmuz 2017 yılında Panegialios

28 Ocak 2018 yılında Akropolis

19 Ağustos 2018 yılında AOX Kissamikos

28 Ağustos 2020 yılında Veria NPS

Anastasios Papachristos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Papachristos şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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