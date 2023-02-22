Anastasios Papagiannis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papagiannis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Papagiannis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Papagiannis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Papagiannis 4 Mart 1994 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Παπαγιάννης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Papagiannis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini El. Sports Agency yapmaktadır. Anastasios Papagiannis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 4 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Anastasios Papagiannis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Papagiannis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Papagiannis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastasios Papagiannis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Papagiannis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ampeloniakos

30 Haziran 2013 yılında AE Larisa U20

1 Temmuz 2013 yılında AE Larisa

30 Temmuz 2015 yılında Tyrnavos 2005

3 Ağustos 2016 yılında Rigas Fereos

4 Ağustos 2019 yılında Iraklis Larisas

Anastasios Papagiannis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Papagiannis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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