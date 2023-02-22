Anastasios Papazoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papazoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Papazoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Papazoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Papazoglou 24 Eylül 1988 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Παπάζογλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Papazoglou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Soccer Sarl yapmaktadır. Anastasios Papazoglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anastasios Papazoglou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Papazoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Papazoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anastasios Papazoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Papazoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Panserraikos

1 Temmuz 2010 yılında Olimpiakos

2 Temmuz 2010 yılında Panserraikos

30 Haziran 2011 yılında Olimpiakos

23 Temmuz 2014 yılında APOEL Nikosia

2 Şubat 2015 yılında Skoda Xanthi

11 Ağustos 2015 yılında Panetolikos

17 Temmuz 2017 yılında Apollon Smyrnis

23 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

15 Temmuz 2019 yılında Zira FK

1 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Anastasios Papazoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Papazoglou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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