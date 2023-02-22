Anastasios Sapountzis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Sapountzis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Sapountzis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Sapountzis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Sapountzis 28 Ocak 2002 tarihinde Edessa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Σαπουντζής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Sapountzis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anastasios Sapountzis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anastasios Sapountzis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Sapountzis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Sapountzis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anastasios Sapountzis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anastasios Sapountzis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Olympiakos U17

4 Temmuz 2019 yılında Olympiakos U19

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Anastasios Sapountzis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Sapountzis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Anastasios Sapountzis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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