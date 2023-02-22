Anastasios Symeonidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Symeonidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Anastasios Symeonidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anastasios Symeonidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.