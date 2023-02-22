Anastasios Symeonidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Symeonidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Symeonidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anastasios Symeonidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anastasios Symeonidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Symeonidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anastasios Symeonidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Symeonidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anastasios Symeonidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anastasios Symeonidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anastasios Symeonidis 6 Temmuz 2004 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur.  Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Αναστάσιος Συμεωνίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anastasios Symeonidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Anastasios Symeonidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anastasios Symeonidis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Anastasios Symeonidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anastasios Symeonidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PAO U17

1 Temmuz 2021 yılında PAO U19

1 Ocak 2023 yılında Panathinaikos B

Anastasios Symeonidis kimdir

Anastasios Symeonidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anastasios Symeonidis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandros Kilkis (-2013), PAOK (2013-2020)

Anastasios Symeonidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U18 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anastasios Symeonidis nereli

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