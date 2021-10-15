Anatolia Geneworks halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu
Biyoteknoloji şirketi Anatolia Geneworks yaptığı açıklama ile halka arz olacağını açıkladı. Bu kapsamda halka arz işlemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar Anatolia Geneworks halka arz ne zaman? Anatolia Genework eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyorlar. Anatolia Geneworks halka arz kodu haberimizde...
Son zamanlarda birçok şirket halka arza oluyor. Bu şirketler arasına da biyoteknoloji alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Anatolia Geneworks katıldı. Şirket yaptığı açıklama ile halka arz olacağını açıkladı ve talep toplama tarihleri de belli oldu. Bu kapsamda halka arz konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için Anatolia Geneworks halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına haberimizde yanıt verdik. İşte Anatolia Geneworks halka arz kodu ve tüm detaylar...
ANATOLİA GENEWORKS HALKA ARZ NE ZAMAN?
Konsiyorsiyom lideri AK Yatırım olacak Anatolia Geneworks'un halka arz için talep toplama tarihi 14 - 15 Ekim 2021 olarak belirlendi.
ANATOLİA GENEWORKS HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? İŞTE HALKA ARZ KODU
Anatolia Geneworks halka arzı oransal olacak. Verilen oran %18,2 (Ek satış dahil %20,9) oldu.
ANATOLİA GENEWORKS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
Anatolia Geneworks'un halka arzda hisse fiyatı 21,00 - 22,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilecek olan miktar ise 23 milyon TL olarak duyuruldu.
HALKA ARZ BİLGİLERİ
|Konsorsiyum Lideri
|Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Talep Toplama Tarihleri
|14 - 15 Ekim 2021
|Halka Arz Fiyat Aralığı*
|21,00 - 22,50 TL
|Halka Arz Edilen Miktar
|20.000.000 TL (Ek satış dahil 23.000.000 TL) nominal değerli paylar
|Halka Arz Oranı
|%18,2 (Ek satış dahil %20,9)
|Halka Arz Yöntemi
|Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
|Fiyat İstikrarı
|30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır.
|Satmama Taahhüdü
|Tüm mevcut Şirket ortakları için 1 yıl; Şirket için 180 gün
TAHLİSAT GRUPLARI
|Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
|%59
|Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
|%30
|Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
|%10
|Şirket Çalışanları**
|%1
|Şirket
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Borsa Kodu/Ticker
|ANGEN
|Aracılık Yöntemi
|En İyi Gayret Aracılığı
|Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye
|100.000.000 TL nominal
|Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye
|110.000.000 TL nominal
|Halka Arz Miktarı ve Türü
|10.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
10.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
3.000.000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 20.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 23.000.000 TL nominal (Ek Pay Satışı Dahil)
|Halka Arz Büyüklüğü
|420.000.000 TL - 450.000.000 (Ek Pay Satışı Hariç)
483.000.000 TL - 517.500.000 (Ek Pay Satış Dahil)
|Halka Açıklık Oranı
|%18,18 (Ek Satış Dahil %20,91)
|Halka Arz Fiyatı
|21,00 TL - 22,50 TL
|Halka Arz Tarihleri
|14 - 15 Ekim 2021
|Halka Arz Talep Toplama Yöntemi
|Borsa Dışında Satış - Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
|Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı
|Yıldız Pazar
|Diğer Taahhütler
|Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, halka arza konu olmayan ve Şirket tarafından sahip olunan ya da daha sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek Şirket paylarını, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri (Alper AKYÜZ, Elif AKYÜZ, Tankut İKİZLER, Hale İKİZLER, Necmettin DÖNMEZ, Murat DAYANIKLI) portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri dışındaki Şirket hissedarlarından Faruk SARAN, Hayriye Aslı SARAN ve Emre DÖNMEZ portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Halka Arz Eden Pay Sahipleri, portföylerinde bulundurdukları Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir yıl borsada satmayacaklarını, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.
|Fiyat İstikrarı
|Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ak Yatırım, Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahiplerinden sağlanacak kaynağı kullanacaktır.