 Anatolia Geneworks halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu

Diğer Taahhütler

Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, halka arza konu olmayan ve Şirket tarafından sahip olunan ya da daha sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek Şirket paylarını, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri (Alper AKYÜZ, Elif AKYÜZ, Tankut İKİZLER, Hale İKİZLER, Necmettin DÖNMEZ, Murat DAYANIKLI) portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri dışındaki Şirket hissedarlarından Faruk SARAN, Hayriye Aslı SARAN ve Emre DÖNMEZ portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, portföylerinde bulundurdukları Şirket paylarını, Halka Arz Edilecek Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren bir yıl borsada satmayacaklarını, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.