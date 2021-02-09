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  3. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan flaş çıkış: Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen işlevsiz hale getirir!

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan flaş çıkış: Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen işlevsiz hale getirir!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dan flaş çıkış: Kararların uygulanmaması anayasayı tamamen işlevsiz hale getirir!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasaya ve ilgili kanuna göre idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da güvencesidir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, Anayasayı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır" dedi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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