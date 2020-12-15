Anayasa Mahkemesinden Osman Kavala kararı
Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Osman Kavala'nın bireysel başvurusunun Genel Kurula sevk edildiği öğrenildi.
Anayasa Mahkemesi, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurula sevk etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verilen ancak "casusluk" suçundan tutuklanan iş insanı ve Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın başvurusunu bugün görüştü.
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutukluluğunun devamına karar verilen iş insanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti. Kavala, bu kapsamda yargılandığı davada 18 Aralık'ta ilk duruşmasına çıkacak.
Kavala, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
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