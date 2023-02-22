Anayor Ogbonna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anayor Ogbonna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anayor Ogbonna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anayor Ogbonna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anayor Ogbonna {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anayor Ogbonna Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 11 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Anayor Ogbonna'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anayor Ogbonna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anayor Ogbonna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Adamawa United
1 Aralık 2021 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Katsina Utd.
11 Ekim 2022 yılında Gombe United
Anayor Ogbonna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anayor Ogbonna şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.