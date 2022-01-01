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Andaç ne demek, TDK'ya göre Andaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Andaç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Andaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Andaç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Andaç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Andaç ne demek, TDK'ya göre Andaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Andaç ne demek? Andaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi andaç kelimesi. Peki andaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre andaç nedir, andaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ANDAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Andaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre andaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ajanda
- Yadigâr

ANDAÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Alabalıkları dağ köylüleri ırmaktan tutar getirirlerdi. Yanında andaç diye bir kâse dolusu dağ çileği yahut badem sunarlardı.

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