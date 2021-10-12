Andaval ne demek, TDK'ya göre Andaval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Andaval ne demek? Andaval TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi andaval kelimesi. Peki andaval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre andaval nedir, andaval kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ANDAVAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Andaval kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre andaval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Andavallı

