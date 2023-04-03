Andemir Goguzokov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andemir Goguzokov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andemir Goguzokov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andemir Goguzokov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andemir Goguzokov 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Гогузоков Андемир Артурович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andemir Goguzokov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Andemir Goguzokov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Andemir Goguzokov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andemir Goguzokov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andemir Goguzokov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andemir Goguzokov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andemir Goguzokov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Akhmat II

Andemir Goguzokov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andemir Goguzokov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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