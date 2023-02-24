Andjelo Rili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andjelo Rili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andjelo Rili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Andjelo Rili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Andjelo Rili 22 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Andjelo Rili Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına - tarihinde katılmıştır. Andjelo Rili'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Andjelo Rili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Andjelo Rili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Şubat 2019 yılında Sloga Stari Bar
30 Haziran 2019 yılında Otrant-Olympic
Andjelo Rili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Andjelo Rili şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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